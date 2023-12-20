انطلاق عرض فيلم Aquaman and the Lost Kingdom بالسينمات المصرية.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اطلق دور العرض المصرية فيلم Aquaman and the Lost Kingdom بداية من اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، بعد فترة تأجيل ومشكلات متعددة هددت طرحه.

أبطال فيلم Aquaman and the Lost Kingdom

فيلم Aquaman and the Lost Kingdom بطولة جيسون موموا، وآمبر هيرد، ويليام دافو، باتريك ويلسون، بن أفليك وغيرهم، وهو من إخراج جيمس وان.

أحداث فيلم Aquaman and the Lost Kingdom

تدور أحداث فيلم Aquaman and the Lost Kingdom حول محاولة أكوا مان الموازنة بين مهامه كملك للبحار، وبين مشاركته كواحد من فريق الأبطال الخارقين Justice League أثناء التخطيط لحفل زفافه.

ورغم العديد من الشائعات حول إزالة مشاهدها من الفيلم، إلا أن عددا من التقارير الصحفية أكدت على أن آمبر هيرد ستظل ضمن فريق التمثيل الخاص بالجزء الثاني من سلسلة أكوا مان بعد الحكم لصالح جوني ديب في قضية التشهير.

تلعب آمبر هيرد دورا صغيرا في فيلم Aquaman and the Lost Kingdom لكنه الآن قد يكون أقصر ومشاهدها أقل بعدما تم الكشف عن ألاعيبها ضد زوجها السابق جوني ديب واستغلال علاقتهما واتهامه بالاعتداء عليها للحصول على المزيد من الأدوار السينمائية والفنية.