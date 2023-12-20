بالصور: باميلا الكيك تخطف الأنظار بإطلالة بنفسجية في الرياض

أبهرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك الحضور في معرض “أنا حرة” المقام حاليًا في الرياض، بإطلالتها المميزة. وظهرت باميلا الكيك في المعرض مرتدية فستانًا من قطعتين قصيرًا، باللون البنفسجي وعلى الحواف باللون الوردي، ومكتوب عليه كلمات باللغة الإنجليزية.

ويهدف معرض “أنا حرة” إلى إبراز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة ثقافية وفنية رائدة، حيث يسلط الضوء على دور المرأة في المجتمع السعودي، بما في ذلك الفنون والثقافة.

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