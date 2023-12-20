شاهد صوص تتحدث الإنجليزية في أحد المتاجر وتفاجأ برد الفعل

وثقت مشهورة سناب شات أصالة الشهيرة بـ صوص، مقطعًا لها أثناء حديثها مع أحد البائعين في أحد المتاجر، حيث تحدثت معه باللغة الإنجليزية.

وقالت أصالة، بعد حديثها مع البائع: “يعتقدون أنني أجنبية، ولا أحد يصدق أنني أتحدث العربية”.

وأضافت: “يعتقدون أنني من أوكرانيا، والله أعلم، لا أحد يصدقني”.