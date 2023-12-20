غادة عبدالرازق تكشف عن بدء تصوير مسلسل "صيد العقارب" لعرضه رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن بدء تصوير مسلسلها "صيد العقارب" وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت "غادة" صور من الكواليس وأوضحت خلالها كلاكيت المسلسل وعلقت قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، يا الله يا كريم التصوير بدأ".

إلى جانب صورة لتورتة بدء التصوير وصور أخرى لفريق عمل المسلسل وهم يحتفلون ببدء التصوير ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ويشارك الفنانة غادة عبد الرازق البطولة الفنان رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وعرض للفنانة غادة عبد الرازق مسلسل "تلت التلاتة" ضمن موسم دراما رمضان الماضي وعرض في النصف الثاني من الماراثون وحقق نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة غادة عبدالرازق كانت بحكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل".