جورج كلوني: لا توجد أى مبررات حول العالم لعودتى لشخصية باتمان

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى جورج كلوني ليس لديه أي نية للعودة لدور باتمان بعد ظهوره في فيلم The Flash، حيث ظهر الممثل في دور بروس واين أمام عزرا ميلر في اللحظات الأخيرة من نزهة الأبطال الخارقين، حيث أعاد تمثيل الدور لأول مرة منذ فيلم باتمان وروبن الذي سخر منه على نطاق واسع عام 1997 للمخرج جويل شوماخر.

وفي حديثه لبرنامج Entertainment Tonight خلال العرض الأول لفيلمه الجديد The Boys In The Boat، أوضح كلوني سبب عودته للعب دور البطولة.

وقال كلوني مازحا: "كانت هناك ضجة كبيرة بالنسبة لي للعودة بشخصية باتمان،"، وعندما سئل عما إذا كان من الممكن إقناعه بالعودة إلى الدور مرة أخرى، أجاب كلوني: "لا أعتقد أن هناك ما يكفي من المخدرات في العالم لكي أعود".

وفي حديثه إلى Variety في عام 2021، قال كلوني مازحًا إن باتمان وروبن "دمرا" سلسلة الأبطال الخارقين لأنها كانت سيئة للغاية وأنه رفض السماح لزوجته أمل بمشاهدتها.

وقال كلوني: "هناك بعض الأفلام التي أشاهدها، أريد أن تحظى زوجتي ببعض الاحترام لي".

ظهر العديد من الممثلين الذين لعبوا باتمان سابقًا في The Flash، بما في ذلك كلوني ومايكل كيتون وبن أفليك.