شكرا لقرائتكم خبر عن تيريس جيبسون نجم Fast & Furious فى مصر بصحبة محمد كريم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم تيريس جيبسون نجم Fast & Furious إلى مصر بصحبة النجم المصري محمد كريم، والذي استقبله في مطار القاهرة وهي الزيارة التي دعا لها محمد كريم تيريس منذ سنوات واخيرا تحققت.

وحصل الخليج 365 حصريا علي أول صور لظهور تيريس جيبسون حيث من المقرر أن يصطحبه محمد لكريم لعدد من الأماكن السياحية.

ولعب جيبسون بطولة فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier ، وشارك في البطولة مع ميشيل رودريجيز، ، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.

وفي سياق متصل تعاقد النجم المصري محمد كريم مع استوديوهات AGC العالمية في هوليوود، ورئيسها المنتج الكبير Stuart Ford لبطولة فيلم Judgment of the Dead، وهي الاستوديوهات العالمية التي سبق وقدمت أضخم أفلام هوليوود مثل Hit Man،Moonfall ، Serenity ،war of the world ،Hacksaw Ridge وغيرها من الأفلام والمسلسلات العالمية، حيث يلعب كريم دور عالم آثار ومصريات، والفيلم كتبه توماس إم هيوليت، والمأخوذ عن فكرة وقصة محمد كريم.