تبرئة أم إدانة؟… صدور حكم نهائي في قضية الممثل بوراك دينيز وزميلته الممثلة

برأت المحكمة الجنائيّة الإبتدائيّة الـ٣٣ في أضنه، الممثل التركي، بوراك دينيز، في الدعوى المقامة ضدّه من قبل الممثلة نيلبري شاهين كايا بتهمة شتمها أمام حبيبها وبعض الاصدقاء في احد الفنادق.

القرار جاء لصالح بوراك بسبب عدم توصل المحكمة إلى اثبات يُدين الممثل التركي.

وكان بوراك دينيز قد تهجّم في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ على الممثلة نيلبري شاهين كايا وشتمهان، لكن بعدها توجّه بوراك بالاعتذار لها إلا ان الممثلة رفضت اعتذاره وبدأت بالإجراءات القانونية ضده في مكتب المدعي العام في مدينة “أضنة”.

نذكر أن بوراك دينيز يطّل حاليًا على الشاشة الى جانب الممثلة هاندا أرتشيل في مسلسل “شخص آخر”.