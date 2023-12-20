ميرنا وليد - بيروت - انطلق الموسم الثاني من برنامج الواقع Dubai Bling قبل أيام قليلة، وذلك بعد نجاح الموسم الأول، الذي حصد نسب مشاهدة عالية.
وتساءل كثيرون عن المبلغ الذي يتقاضاه النجوم، فكانت مجلة Arabian Business قد كشفت انهم حصلوا على 2500 دولار أميركي مقابل الحلقة الواحدة في الجزء الاول وبعملية حسابية سريعة يحصل النجوم على 20 ألف دولار مقابل الموسم الواحد المؤلف من 8 حلقات. كما تردد ان هذه الارقام ارتفعت في الموسم الثاني، حسب هوية الاشخاص الاكثر طلباً في العمل والذين أثاروا جدلاً على السوشيال ميديا بتصريحاتهم وتصرفاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مبلغ خيالي.. هذا ما يتقاضاه نجوم Dubai Bling عن الحلقة الواحدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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