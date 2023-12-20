جولة سريعة في منزل نبيلة عبيد.. صورها في كل مكان حتى على الوسادة!

ميرنا وليد - بيروت - ندخل بجولة سريعة الى منزل الممثلة المصرية نبيلة عبيد الذي لطالما كان مكانا يقصده النجوم لزيارتها او حتى لطلب النصيحة من نجمة مصر الاولى.

ما يميّز منزل نبيلة هو انك تشعر انه منزل فيه الكثير من الحب والذكريات والصور اذ ترى صور نبيلة في كل مكان وفي كل غرفة حتى على الوسادة الموضوعة على الاريكة.

الديكور كلاسيكي لكنه راقي ايضاً وفيه الكثير من شخصية نبيلة المرحة المحبة للألوان والقطع الاثرية ذو قيمة عالية ماديا ومعنويا لكن الاكيد الى ان صاحبة المنزل تحب الترتيب وان يكون كل شيء في مكانه.