ميرنا وليد - بيروت - لا يختلف أحد على أن الممثلة ليليان نمري يحبها الصغير والكبير، فهي الممثلة العفوية القريبة من الجميع، فهي التي أبدعت في الكثير من الأعمال التمثيلية، نذكر: "مش ظابطة، للموت 2، ما فيي، هروب"، ومؤخرا فيلم "يانال" وهو من كتابة واخراج الممثل جاد أبو علي، ويضم ايضا الممثلة ريان حركة.
وتواجد موقع الخليج 365 في عرضه الأول، وأجرينا لقاء مع ليليان نمري تحدثنا فيه غن دورها في الفيلم، الى جانب مواضيع اخرى تحدثت عنها ليليان بكل شفافية وصدق.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ليليان نمري بتصريح جريء: "هناك أعداء كار ولكن وتعرّضت لهذا الأمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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