هنا الزاهد تتعلم هذه اللغة الجديدة وتفاجئ الجمهور بغناء "أنا إبن مصر"

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية هنا الزاهد على متابعيها بفيديو عبر حسابها الخاص، فاجأت فيه الجمهور بعد أن كشفت عن ما كانت تتعلمه في الفترة الأخيرة، لتقوم بغناء أغنية أنا إبن مصر للفنان المصري محمود العسيلي من خلال لغة الإشارات، ما أبهر الجمهور الذي قام بدوره بتناقل الفيديو.



وكان إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ هنا الزاهد، ظهرت فيه وقد قامت من دون قصد بإحراج رجل حاول تقبيلها على خدها.

أثناء خروجها من مراسم عزاء شقيق الممثل المصري أحمد حلمي، إلتقت هنا بأحد الأشخاص الذي جاء ليلقي عليها التحية، حيث حاول تقبيلها، إلا أنها إبتعدت بطريقة لطيفة، تجنباً للإحراج.

وقد حضر نجوم الفن المصري يوم الأحد مراسم عزاء شقيق الممثل المصري أحمد حلمي الذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحضر مراسم العزاء كل من الممثل المصري أحمد فهمي والممثلة المصرية هنا الزاهد، ليكون هذا الظهو الأول لهما سوياً منذ إعلانهما طلاقهما مؤخراً.

