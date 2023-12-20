ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار لها بأحدث إطلالة لها، حيث بدت بجمال بالغ.

وشاركت نادين الجمهور صورة قريبة لوجهها فقط، باللونين الأبيض والأسود أبرزت ملامحها الجميلة والمميزة.

وعلقت نادين على المنشور الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير قائلة: "الحيلة مغامرة، إستمتع، وتعلم، وتطور".

وكانت نادين نسيب نجيم قد وثقت تواجدها مع ولديها هيفين وجيوفاني حين كانت تصطحبهما للخروج والاستمتاع سوياً وتمضية وقت جميل.

وشاركت نادين متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورتين ظهرت فيهما وهي قد ثنت ركبتيها واتكأت على قدم واحدة كي يظهر ولداها في الصورة بشكل جيد واللافت أنهم قد ارتدوا "Hoodies" متطابقة حملت نقشات جميلة وجاءت ملونة وأرفقتها بتعليق :"الملابس نفسها أنا وطفليّ". ​​​​​​​

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم مبهرة بأحدث إطلالاتها.. وهكذا بدت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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