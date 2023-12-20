للأسبوع‭ ‬الثاني‭ .. ‬حميد‭ ‬الشاعري‭ ‬يتصدر‭ ‬احتفالات‭ ‬الموسيقى‭ ‬العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - شارك‭ ‬الكابو‭ ‬حميد‭ ‬الشاعرى‭ ‬فى‭ ‬إحياء‭ ‬أبرز‭ ‬الايفنتات‭ ‬الموسيقية‭ ‬فى‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬سوند‭ ‬ستورم‭ ‬23‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬يشارك‭ ‬به‭ ‬200‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬ونجوم‭ ‬الموسيقى‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وتفاعل‭ ‬رواد‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬حميد‭ ‬الشاعرى‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تقديمه‭ ‬مفاجأة‭ ‬للجمهور‭ ‬بغناء‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬عودة‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬جديد‭ ‬تماما‭ ‬لم‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬حميد‭ ‬قرر‭ ‬تقديم‭ ‬الأغنية‭ ‬ريميكس‭ ‬بأسلوب‭ ‬موسيقى‭ ‬جديد،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭.‬

وخلال‭ ‬ظهور‭ ‬حميد‭ ‬على‭ ‬المسرح،‭ ‬تفاعل‭ ‬الحضور‭ ‬معه،‭ ‬وأشادوا‭ ‬بأغنية «‬عودة‮» ‬‭ ‬فى‭ ‬ثوبها‭ ‬الموسيقى‭ ‬الجديد،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬حميد‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الأغنية‭ ‬بشكل‭ ‬جديد‭ ‬تماما‭ ‬لم‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬الأغنية‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬طرح‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬عاما‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حميد‭ ‬الشاعرى،‭ ‬شارك‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬بندوة‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬تصنع‭ ‬أغنية‭ ‬عابرة‭ ‬للزمن‮»‬،‭ ‬ولاقت‭ ‬الندوة‭ ‬التى‭ ‬قدمها‭ ‬أبى‭ ‬يوسف،‭ ‬رواج‭ ‬كبير‭ ‬وتداول‭ ‬رواد‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬والمواقع‭ ‬الفنية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬أبرز‭ ‬تصريحات‭ ‬حميد‭ ‬عن‭ ‬صناعة‭ ‬الأغنية،‭ ‬وأهم‭ ‬محطات‭ ‬موسيقية‭ ‬فى‭ ‬مسيرته،‭ ‬وحققت‭ ‬فيديوهات‭ ‬حميد‭ ‬الشاعرى‭ ‬فى‭ ‬‮«‬ساوند‭ ‬ستورم‭ ‬23‮»‬‭ ‬أرقام‭ ‬مشاهدات‭ ‬مرتفعة‭ ‬فى‭ ‬مختلف‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭.‬