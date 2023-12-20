DMC‭ ‬ تعيد‭ ‬المعلم‭ ‬حسن‭ ‬شحاتة‭ ‬للظهور

ياسر رشاد - القاهرة - بعيداً عن قوالب البرامج الرياضية التى جذبت الملايين فى السنوات الأخيرة استضاف برنامج الكابتن فى أولى حلقاته على قناة DMC مساء السبت الماضى المعلم حسن شحاتة المدرب التاريخى لمنتخب مصر واللاعب الفذ فى تاريخ الكرة المصرية ونادى الزمالك.
البرنامج يقدمه نجم الكرة الشهير أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق الحوار كان رائعاً بعيداً عن المهاترات وكان أول ظهور للمعلم على الشاشة الصغيرة لأول مرة منذ سنوات، الذى تحدث عن مشواره الذهبى كلاعب ومدرب تاريخى لمنتخب مصر. وكشف عن كواليس وأسرار لم تعلن من قبل واستعرض الأسباب الرئيسية لتحقيق الإنجاز التاريخى بفوز مصر بثلاث بطولات أفريقية متتالية. وكشف لأول مرة عن رفض شيكابالا الانضمام للمنتخب بسبب المعسكرات الطويلة.
وأكد أن قدوته فى الملاعب نجم الزمالك الأشهر الراحل حمادة إمام. ولا شك أن الرياضة تحتاج بقوة لظهور تلك القامات الرياضية التاريخية التى سطرت تاريخاً ذهبياً للكرة المصرية على مدى سنوات طويلة كلاعبين ومدربين.
نرجو أن تكون هذه الحلقة الرابعة بداية لظهور نجوم الكرة الأفذاذ السابقين الذين ابتعدوا عن الأضواء برغبتهم وبالتأكيد بعضهم يستحق التكريم وهم لا يزالون على قيد الحياة. تحية للنجم الأشهر فى تاريخ الكرة المصرية المعلم حسن شحاتة.