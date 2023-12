شكرا لقرائتكم خبر عن تيريس جيبسون: عاوز أتعرف على تاريخ مصر وأزور كل الأماكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم تيريس جيبسون نجم Fast & Furious إلى مصر بصحبة النجم المصري محمد كريم، والذي استقبله في مطار القاهرة وهي الزيارة التي دعا لها محمد كريم تيريس منذ سنوات واخيرا تحققت.

وفي فيديو حصري لليوم السابع له مع محمد كريم قال تيريس جيبسون: "أخيرا وصلت مصر عايز أروح في كل حتة وعايز أقابل كل المصريين واتعرف على تاريخ مصر".

ومن المقرر أن يصطحبه محمد لكريم لعدد من الأماكن السياحية، ولعب جيبسون بطولة فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier ، وشارك في البطولة مع ميشيل رودريجيز، ، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.

وفي سياق متصل تعاقد النجم المصري محمد كريم مع استوديوهات AGC العالمية في هوليوود، ورئيسها المنتج الكبير Stuart Ford لبطولة فيلم Judgment of the Dead، وهي الاستوديوهات العالمية التي سبق وقدمت أضخم أفلام هوليوود مثل Hit Man،Moonfall ، Serenity ،war of the world ،Hacksaw Ridge وغيرها من الأفلام والمسلسلات العالمية، حيث يلعب كريم دور عالم آثار ومصريات، والفيلم كتبه توماس إم هيوليت، والمأخوذ عن فكرة وقصة محمد كريم.