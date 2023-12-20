شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين ينتهى من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندرانى بتوقيع كاريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمد شاهين من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "الاسكندرانى" والتي جاءت بعنوان "أنا الفيلم" كلمات رامى جمال ولحن عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة 4 يناير المقبل.



صناع الاغنية مع خالد يوسف



محمد شاهين وخالد يوسف



محمد شاهين والعوضى

ويعد فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي وبين خالد يوسف، والتعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد أن قدما سويا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.

ويمثل فيلم الاسكندراني أيضا عودة عصام كاريكا لتلحين أغانى الأفلام بعد فترة طويلة من الغياب عنها، حيث يقوم بتلحين أغانى فيلم الإسكندرانى، ونشر كاريكا مؤخرا صورا تجمعه بالمخرج خالد يوسف وعلق قائلاً: "قريبا أغانى فيلم (الإسكندرانى) إخراج الأستاذ خالد يوسف، كلمات الشاعر رامى جمال، وألحان العبد لله".

وتابع عصام كاريكا: "عودة لأغانى الأفلام بعد فترة طويلة، ده الفيلم رقم 43 فى تاريخى إن شاء الله، الفيلم بطوله أحمد العوضى وزينة، فيلم محترم بجد