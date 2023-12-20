بالصور- روان بن حسين تضج أنوثة وجمال بإطلالتها الأخيرة

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ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة الكويتية روان بن حسين الجمهور بجمالها وأنوثتها في اخر إطلالة لها عبر حسابها الخاص، وظهرت روان بلوك كاجوال رائع إرتدت فيه توب باللون الأسود مع سروال جينز واسع وسترة من الصوف باللون الأبيض والأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
يذكر أن روان بن حسين كانت قد كشفت، منذ فترة، عن إصابتها بمرض "الذئبة الحمراء"، ونشرت صورة تجمعها مع الطبيب فايز غنام من داخل عيادته. وأشارت إلى معاناتها من أعراض هذا المرض النادر منذ عامين، وفشل الكثير من الأطباء في تشخيصه.
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