بيع فستان الأميرة ديانا بمبلغ يساوي 11 أضعاف سعره الأصلي.. فكم بلغ؟

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ميرنا وليد - بيروت - تم بيع فستان الأميرة ديانا الذي ارتدته عام 1985، في مزاد بـ 11 أضعاف سعره الحقيقي وذلك في مزاد علني تم تنظيمه في هوليوود بمبلغ يساوي 100 ألف دولار أميركي (78776 جنيهاً إسترلينياً).
يذكر ان الأميرة ديانا كانت قد ارتدت هذا الفستان مرتين وأول مرة كان في فلورنسا في إيطاليا عام 1985 خلال حفل عشاء أثناء قيامها بجولة ملكية مع زوجها آنذاك تشارلز، أمير ويلز، ومرة أخرى في أوركسترا فانكوفر السيمفوني في عام 1986. وهذه ليست المرة الاولى التي يتم بيع فيها فساتين للاميرة ديانا.
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