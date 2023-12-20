محمد رمضان يعلّق على تشبيهه بأكثر من شبيه.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - علق الفنان المصري محمد رمضان على مقاطع الفيديو العديدة التي وصلته من متابعيه، ويظهر فيها أكتر من شبيه.



ونشر محمد رمضان مقطع فيديو مصور له عبر حسابه الرسمي، قال فيه: "طبعاً ببقى مبسوط جداً لما بشوف فيديوهات لناس شبهي، سواء من أصحابها أو ناس بتقول فلان صاحبنا شبهك".

وأضاف محمد: "متهيألي المصري هتلاقي 40 واحد شبهه أو العراقي أو الفرنسي أو الألماني، لكن في كوريا متهيألي المواطن الكوري في 40 واحد بس في بلده مش شبهه، واليابان والصين."

وتابع رمضان: "ساعات بفكر إن في كوريا ممكن الأم تنسى وتحمّي ابنها مرتين، بدل ما تحمّيه هو وأخوه".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو الفكاهي، وعلقوا عليه معبرين عن إعجابهم بتواضع رمضان وتقبله لرأي متابعيه.

يذكر أن رمضان كان قد شارك مؤخراً ببطولة فيلم "ع الزيرو"، مع الممثلة المصرية نيللي كريم، والذي عرض في موسم أفلام الصيف الماضي.