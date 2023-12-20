بالصورة- أيس سبايس تظهر من دون مكياج و مظهرها غير المألوف يثير ضجة بين الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجمة العالمية أيس سبايس، ظهرت فيها بشك خارج عن المألوف ما أثار ضجة واسعة بين الجمهور الذي تبادل الصورة.



وظهرت النجمة أيس سبايس بدون مكياج ما جعل الجمهور يشير إلى الإختلاف الكبير في شكلها فهم غير معتادين عليها بهذا الشكل، كما ووصفها الكثير من الناس بالقبيحة.

​​​​​​​وفي وقت سابق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفل جوائز BET الذي أقيم الاثنين الماضي وظهرت فيه جي تي وهي تهاجم حبيبها "أوزي" بألفاظ بذيئة . اما بالنسبةل سبب الشجار افاد البعض انه الغيرة اذ قدم المغني ليل أوزي فيرت أغنية جديدة أثناء افتتاحه للحفل وذكر فيها اسم مغنية أخرى، غير حبيبته، وقال "زوجتي ذات شعر أفرو مثل أيس سبايس".

