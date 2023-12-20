أشرف زكي يحذّر من منتحلي شخصيته وهذا ما كشفه

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ان هناك بعض الصفحات الوهمية تحمل اسمه وتصرح عن لسانه العديد من الامور التي لم يقلها مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينتحل شخصيته.
وأكد أشرف زكي في بيان أنه لا توجد لديه اي صفحات علي مواقع التواصل المختلفة؛ وخصوصاً فيسبوك؛ مشيراً إلي أنه لا يملك إلي صفحة واحدة عبر موقع الصور الشهير انستغرام؛ وأنه سوف يتوجه إلى مباحث الانترنت لرفع بلاغ ضد تلك الصفحات الوهمية؛ اما بالنسبة نقابة المهن التمثيلية فتمتلك صفحة فقط على فيسبوك.
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