بالفيديو: المنشد فهد مطر يوضح ملابسات تسديده فاتورة هاتفه المليارية

في مقطع فيديو، قام المنشد فهد مطر بكشف الحقيقة حول مزاعم سداده لفاتورة بقيمة تجاوزت 10 مليار ريال لإحدى شركات الاتصالات. في التسجيل، أعرب مطر عن استغرابه من هذا المبلغ الضخم وقال بأنه لا يمكن لأحد أن يدفع مبلغًا بهذا الحجم في فاتورة واحدة. بل أوضح أنه إذا كانت الفاتورة حقيقية، فسيفضل أن يشتري الشركة بأكملها ويعفي نفسه من دفع هذا المبلغ الهائل. وأشار مطر إلى أن قيمة الشركة نفسها لا تتجاوز 4 أو 5 مليار ريال.

كما أكد مطر أن الفاتورة الواردة كانت حقيقية وتم قطع الخط الخاص به لمدة يومين أو ثلاثة. وعندما تحدث مع الموظف بشأن هذا الموضوع، أخبره بأن قيمة الفاتورة تجاوزت حد الائتمان المتاح وأنه يجب رفع شكوى أو قضية لحل هذه المشكلة.

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المنشد فهد مطر يرد على من شكك بصحة دفعه لفاتورة جوال تبلغ قيمتها 10 مليار ريال