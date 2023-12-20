في مهرجان الجونة… ماريان خوري تعلن إنطلاق برنامج “التعليم والسينما”

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أعلنت المنتجة ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إنطلاق برنامج “التعليم والسينما” ضمن فعاليات المهرجان، والموجه بشكل مباشر للأطفال في المدارس المختلفة.
وأكدت ماريان خوري أن دورة هذا العام من المهرجان شهدت تخصيص فيلمين ضمن برنامج “التعليم والسينما”، موضحة أهمية البرنامج في إكساب الاطفال الثقافة السينمائية منذ الصغر ومشاهدة أنواع مختلفة ومتنوعة من الأفلام وليس الأفلام التجارية فقط.
وأضافت بأن دورة هذا العام من المهرجان شهدت إهتمام بكل الفئات العمرية المختلفة، بداية من الأطفال الذين تم تخصيص هذا البرنامج لهم، وصولاً إلى الشباب الذين تم إعداد برنامج “جونة إيميرج” خصيصاً لهم.
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