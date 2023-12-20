هل تكسر عبلة كامل عزلتها وتطلّ على جمهورها ليلة رأس السنة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأخبار التي تؤكد ظهور الفنانة عبلة كامل، في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في ليلة رأس السنة.

وأثارت تلك الأخبار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن عبلة كامل تغيب عن المشهد الفني منذ سنوات وسط تأكيدات من أكثر من جهة أنها اعتزلت التمثيل ولن تظهر مرة أخرى في أي عمل أو مناسبة.

وأكد مصدر من داخل البرنامج أن كل ما تم تداوله عن ظهور عبلة كامل في ليلة رأس السنة مع الفنانة إسعاد يونس لا أساس له من الصحة، فلم يتم تسجيل أي لقاء مع الفنانة الكبيرة.

وكان المنتج جمال العدل، قد كشف خلال حواره ببرنامج “حبر سري”، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس حقيقة عودة عبلة كامل للتمثيل مرة أخرى، قائلاً: “لديَّ توقع أقرب إلى المعلومة أن عبلة كامل مش هتمثل تاني ومش بكلمها ولكن إحنا إخوات وأصحاب جدا وبقالي فترة طويلة بطلت تيجي الشركة عندنا ولكن لم تقل لي حاجة”.

وأوضح أن عبلة كامل زارتهم في الشركة من عدة سنوات وشعر وقتها أنها لن تمثل مرة أخرى دون أن تدلي بأي تصريحات أو تؤكد أو تنفي شيئاً، مضيفا: “عبلة كامل في عز ما كنا بنمثل مع بعض صعب جدًّا تعرف تكلمها في الفون وترد ومشغلة ناس في البيت عندها على الله وحتى وهي بتمثل كان صعب الوصول لها”.

وتابع: “عبلة كامل مقلتش مش هتمثل لكن عبلة كامل مفيش أجمل منها ولها خصوصية وانسحبت في نبل كبير وهي لم تهن أحدًا وانسحبت في هدوء جدًّا، وعمرها ما قالت الفن حرام، وآخر أعمالها كانت محجبة وهي فنانة خاصة جدا ومفيش شبهها”.