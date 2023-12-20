سمية الخشاب تحتفل مع طاقم مسلسلها الجديد بأوّل يوم تصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت أمس الثلاثاء، الفنانة سمية الخشاب بتصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد “بـ 100 راجل”، والمقرر أن تنافس به في سباق دراما رمضان 2024.

وتواجدت سمية الخشاب والفنان محمود عبد المغني وسط فريق العمل يوم أمس، حيث تصوير المشهد الأول الذي يجمعهما معاً في المسلسل. وأحضر فريق الإنتاج قالب حلوى كبيراً كُتب عليه اسم المسلسل، وذلك قبل البدء بالتصوير احتفالاً بهذه المناسبة.

وتجسد سمية الخشاب في العمل شخصية مختلفة عن الشخصيات التي قدّمتها في السابق، إذ زارت مواقف سيارات الأجرة والميكروباص في مناطق مختلفة من القاهرة لمعرفة تفاصيل العمل في هذه المهنة والمصطلحات المتداولة بين سائقي “السرفيس”، وذلك ضمن تحضيراتها للمسلسل الذي تجسد فيه شخصية فتاة شعبية اسمها “غالية” وتعمل سائقة ميكروباص.

وكانت سمية الخشاب قد كشفت في تصريح سابق عن عودتها الى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات منذ أن قدّمت مسلسل “موسى” مع الفنان محمد رمضان عام 2021.

وقالت سمية إنها تعاقدت على بطولة مسلسل “100 راجل” لتخوض به دراما رمضان 2024، وهو يتكوّن من 15 حلقة، وينتمي الى الدراما الشعبية، ويشاركها في البطولة الفنانون: هالة فاخر ومحمود عبد المغني وإبراهيم السمان ونانسي صلاح، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.