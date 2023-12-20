“تصرف سيندم عليه”.. “صوت الفن” تتوعد نجل شقيق عبد الحليم حافظ بعد غلق أغنيات العندليب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الرد الأول لشركة “صوت الفن” على تصريحات محمد شبانة، ابن شقيق “العندليب الأسمر” عبد الحليم حافظ بخصوص غلق بعض أغاني الفنان الراحل على موقع “يوتيوب”، قال حسين مصطفى الحارس القضائي لشركة “صوت الفن” إن ما جاء في البيان الذي نشره محمد شبانة بادعائه أنها ملك له كلام غير صحيح على الإطلاق، فأغاني العندليب مملوكة لشركة “صوت الفن” التي عيّنت بحكم المحكمة حارساً عليها.

وأضاف: “ما يؤكد عدم صحة الادعاء أن المرحومة علية شبانة وورثة المرحوم إسماعيل شبانة قد باعوا حصصهم في صوت الفن لأشخاص آخرين، ولم يتركوا إرثاً لمحمد فيها كما يدّعي، وقد سبق أن زعم هذا الادعاء في إحدى القضايا السابقة وحكمت المحكمة بعدم وجود صفة له”.

واختتم البيان مؤكداً أن الشركة ستتخذ فوراً الإجراءات القانونية الرادعة له، فضلاً عن المطالبة بالتعويضات اللازمة، وأن هذا التصرف سيندم عليه محمد شبانة.

كان محمد شبانة قد أعلن في تصريحات له، عن حظر بعض الحفلات الخاصة بـ”العندليب الأسمر” التي تبثها قناة “مزيكا” التي يمتلكها المنتج محسن جابر عبر “يوتيوب” من دون سند قانوني أو تنازل منه شخصياً، خاصة أنه صاحب الحق في هذا الميراث، حيث يملك 77.5 في المئة منه.