“بكر الاسكندراني حضر”.. أحمد العوضي يشوّق الجمهور بفيديو ترويجي لفيلمه وهذا موعد عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان أحمد العوضي، من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” لفيلمه الجديد “الإسكندراني” المقرر عرضه في دور السينما في 4 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وطرح العوضي الإعلان الرسمي للفيلم، وعلّق عليه قائلاً: “بكر الإسكندراني حضر… إحنا بتوع كله ولا يا ولا”، وظهر في البرومو وهو في أجواء أكشن قتالية مع وشم على يده باسم “الإسكندراني”.

ويعدّ فيلم “الإسكندراني” البطولة الأولى لأحمد العوضي في السينما، كما يشكّل عودةً له للمشاركة في السينما بعد غياب عامين منذ آخر أفلامه “موسى”، والذي ظهر فيه كضيف شرف.

وتدور أحداث “الإسكندراني” في إطار من الأكشن، ويجسد خلالها الفنان بيومي فؤاد شخصية “علي الإسكندراني”، أحد تجار الإسكندرية الكبار، ونجله أحمد العوضي في شخصية “بكر الإسكندراني”، والذي يدخل في صراعات في حياته بشكل مثير.

ويشارك الفنان أحمد العوضي في فيلم “الإسكندراني” عدد من النجوم، أبرزهم: زينة، محمد رضوان، انتصار، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود الليثي، محمود حافظ…، وهو من إخراج خالد يوسف.