“شوفت تحول رهيب”.. أمير المصري يكشف تأثّر مشواره في هوليوود بسبب دعمه لفلسطين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أمير المصري عن تأثر مشواره في هوليوود سلباً بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، خلال كلمة ألقاها في حفل “البافتا” باسكتلندا.

وكشف أمير خلال تصريحات صحافية على هامش حضوره “مهرجان الجونة السينمائي” في دورته السادسة الاستثنائية المقامة لدعم القضية الفلسطينية، عن كواليس كلمته الداعمة لفلسطين، فقال: “بغض النظر عن إن كان ضاع مني فرص أو لا، فهذا كله يأتي بما أقدمه، وأنا كنت فاهم كويس إني لو عملت أي حاجة هناك احتمال إن مخرج ما كنت سأعمل معه لا يرغب في العمل معي”.

وأضاف: “بس أنا متفائل، أنا عارف إن في بداية أي حاجة هتلاقي ناس هيبقوا ضد، بس شوفت تحول رهيب، أول أسبوع كان حوالي 150 ألف شخص في المظاهرات الداعمة لغزة، والأسبوع الماضي، مليون شخص، الناس لما بيفهموا ويشوفوا الفيديوهات التي ننشرها بتحدث فارق، آراء الناس تشكل ضغطاً على الحكومات الأجنبية، وهذا مع الوقت سيغير القرارات… هذه مسؤولياتنا كلنا، نشر الفيديوهات يُحدث فارقاً، أنت لا تعلم من سيشاهد هذا الفيديو أو يتأثر به”.

وكان أمير المصري قد طالب خلال حفل توزيع جوائز “البافتا” في اسكتلندا بضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وقبل بدء تقديمه لجائزة “أفضل ممثلة”، صرّح أمير المصري قائلاً: “قبل أن أبدأ، أريد فقط أن أقول إن قلبي مع كل النساء والرجال والأطفال الذين يعانون حالياً في غزة. دعونا نأمل في تحقيق السلام في المنطقة ووقف عاجل لإطلاق النار”.

يُذكر أن أمير المصري كان قد فاز بجائزة “أفضل ممثل” في حفل جوائز “البافتا” في اسكتلندا عن دوره في فيلم Limbo. كما اختارته منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) للمنافسة على جائزة “أفضل ممثل مساعد” هذا العام عن فيلم In Camera وستظهر النتائج خلال أيام.