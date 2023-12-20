بالفيديو – شيماء المغربي وجرعة من الرومانسية مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلو ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة المصرية شيماء المغربي بعنوان “لأني معاك” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود.

بقالب غنائي رومانسي حالم باللهجة المصرية قدمت شيماء المغربي أغنية “لأني معاك” التي سلطت الضوء في موضوعها على الحب بأسلوب حسي مميز من حيث الكلمة واللحن الذي جسد بجمله الموسيقية كل الصور الشعرية.

تناول فيديو كليب “لأني معاك” من اخراج رودينا حاطوم فكرة جديدة ومختلفة من حيث الطرح ومعالجتها بسياق درامي.

وتناول الكليب موضوع العلاقة العاطفية بين شابة تتمتع بحواسها وشاب يفتقد حاسة النطق والسمع من ذوي الإحتياجات الخاصة فئة الصم والبكم، ويتم التواصل بينهما بلغة الإشارة.

لم تمنع هذه الحالة من وجود الحب ولم تقف في وجه أي علاقة طالما المودة والتفاهم والإحترام عوامل موجودة وقائمة لتعزيز الحب واستمراريته.

أغنية “لأني معاك” من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.