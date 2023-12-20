هكذا ساند نجوم الخليج أصيل أبو بكر في وفاة والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سارع نجوم الخليج العربي إلى تقديم واجب العزاء إلى الفنان السعودي أصيل أبو بكر ومساندته فور نعيه والدته في تدوينة جاء فيها: “انتقلت إلى رحمة الله وغفرانه والدتي الغالية، اللّهم أغفر لأمي وارحمها وأسكنها جناتك آمين، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقالت الإماراتية أحلام الشامسي ناعيةً الراحلة: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى أم أصيل الغالية نور بنت عمر العطاس والدة الفنان أصيل أبو بكر سالم وأحمد وأليف أبو بكر سالم بلفقيه، رحمة الله عليه. أسأل الله أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يبدّلها داراً خيراً من دارها يا رب، وأن تكون هذه الأيام خير أيامها يا رب. ادعوا لها. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتبت نوال الكويتية: “إنّا لله وإنا إليه راجعون، عظّم الله أجرك يا أخوي، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته… لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وعزّت اليمنية آروى أرملة الفنان السعودي الكبير أبو بكر سالم قائلةً: “عظّم الله أجرك أخوي، رحم الله فقيدتكم وغفر لها وألهمكم الصبر والسلوان”.

وواسى السعودي رابح صقر زميله أصيل أبو بكر في مصابه الأليم قائلاً: “عظّم الله أجرك يا خوي، الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته”.