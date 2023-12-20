آدم يقترب من كسر حاجز الـ 4 مليون بعد ما يقارب الأسبوع ونصف على طرح "قرار صعب"

ميرنا وليد - بيروت - يستمر الفنان اللبناني آدم بتحقيقه نجاحاً كبيراً بأغنيته الجديدة "قرار صعب" التي طرحها منذ تسعة أيام عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتقترب الأغنية من كسر حاجز الأربعة ملاين، حيث حققت لغاية الآن 3 مليون و 744 ألف مشاهدة.



"قرار صعب" من كلمات عماد الأسعد، ألحان جيمي حداد، توزيع موسيقي سليم جباعي، وتم تصوير الأغنية كليب بإدارة المخرج دان حداد.

وتقول كلمات الأغنية:

"قرار صعب

ابقى او انسحب

اكذب اذا قلت

بعدني ما احب

قلبي بحبا يدق

بس من اشوفه اكتئب

حرق سنين العمر

حرقها بغدر وكذب

حبيته وبكل صدق

و عطيته حب من الصفر

لكن اللي فيه طبع الغدر

تهون عليه عشرة عمر

******

وليه الغدر

عمري ما قصرت

لا عليهم قسيت

ولا حبي غيرت

كنت اذا اشتاق

اقطف من السما نجمه

و على قد الشوق

صارت هالسما عتمه

حبيته وبكل صدق

و عطيته حب من الصفر

لكن إليي فيه طبع الغدر

تهون عليه عشرة عمر".

