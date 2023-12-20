بالفيديو- جنا عمرو دياب تفاجئ الجمهور بغنائها..وهذا ما طلب منها

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت جنا عمرو دياب الجمهور بمقطع مسجل نشره عبر حسابها الخاص يحتوي على تسجيل صوتي لها وهي تغني كلمات من كتابتها على ألبحان أوتار الغيتار، وإنبهر الجمهور بجمال صوتها وبجمال الأغنية متمنين منها أن تصدر أغنية خاصة بها.



وكانت جنا قد أثارت الجدل بين متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو في ظهورها الأخير، حيث كشفت عن تواجدها في مصر، تحت عنوان "أنا في بيتي"، وهي تجلس على الأرض في أحد الأماكن العامة، وترتدي ملابس كاجوال، من سروال جينز واسع وتيشيرت باللون الأصفر، مع حذاء رياضي باللون الأبيض.

وإنتقد الجمهور ظهور جنا وهي تجلس على الأرض، وإعتبر البعض أنها تتصرف كالمتسولين، بينما إعتبر البعض الآخر أنها عفوية وتتصرف على طبيعتها.

يُذكر أن جنا عمرو دياب أعلنت أخيراً عن توقيعها عقد عمل، ستنطلق من خلاله في مسيرتها الفنية بعالم الموسيقى.