إليكم الأرقام القياسية التي حققها Killers of the Flower Moon بعد نجاحه في دور العرض العالمية

ميرنا وليد - بيروت - يواصل فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي بتحقيق نجاح كبير في صالات العرض العالمية، إلا أنه تراجع إلى المركز الثاني عالمياً، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 67 مليونًا و118ألف دولار في شباك التذاكر الأميركي، و 89 مليون دولار في صالات العرض العالمية ليبلغ إجمالي إيراداته 156 مليونًا و 118ألف دولار.
فيلم Killers of the Flower Moon يجمع مجموعة من النجوم، منهم ليوناردو دي كابريو و روبرت دي نيرو و ليلي جلادستون، ويروي العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل، تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.
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