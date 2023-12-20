فتاة تستغل هنا الزاهد.. والأخيرة تفضحها!

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هنا الزاهد مقطع فيديو، حذرت من خلاله متابعيها من فتاة تقدّم فيديوهات على منصة "تيك توك" تستغل فيها صوتها، وتطلب من جمهورها أموراً كثيرة.
وشاركت هنا مع متابعيها مقطع فيديو كشفت فيه عن صورة لصفحة الفتاة على "تيك توك"، وقالت: "في بنت على "تيك توك" بتقلّد صوتي وبتستغل ده كتير، والناس مصدقة ده وبيبعتولي إنها بتعمل لايفات على "تيك توك" بصورتي عشان متطلّعش وشّها والناس تصدّق".
وأضافت: "دي مش أنا والموضوع بقى بايخ... الأول ضحكت لما شفت كام فيديو لذيذ ليكي وقولت بتحبّني وبتقلّدني، بعد كدة بقت تستغل ده".
يذكر أن هنا كانت قد انفصلت عن الممثل المصري أحمد فهمي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأعلنت هذا الخبر عبر حسابها الرسمي قائلة: "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".
ويشار إلى أن زواج هنا الزاهد وأحمد فهمي استمر لمدة أربع سنوات.
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