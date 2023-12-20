بالفيديو- جان يامان يمسك بيد الممثلة الإيطالية.. فهل أعلن ارتباطه

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو للممثل التركي جان يامان على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي العام الماضي.



وظهر جان يامان في مقطع الفيديو إلى جانب الممثلة الإيطالية فرانشيسكا كيليمي، وهما يلتقطان الصور على السجادة الحمراء في المهرجان.

وأثار مقطع الفيديو الذي التقطته عدسات الكاميرات من خلف الثنائي، جدلاً كبيراً بين الناشطين على الإنترنت، إذ ظهر جان في الفيديو وهو يحاول إمساك يد فرانشيسكا من الخلف عندما كان يلتقط معها الصور، إلا أنها أبعدت يدها.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع الفيديو، معتبرين أن الممثل التركي يعيش علاقة حب سرية مع الممثلة الإيطالية، ولم يكشف عنها بعد.

يذكر أن جان يامان كان قد شارك العام الماضي في بطولة مسلسل إيطالي "VIOLA COME iL Mare" إلى جانب فرانشيسكا كيليمي، وكان يامان قد نشر صورتين برفقة كيليمي، ذلك بعد انتشار الشائعات عن ارتباطه بها، وعلق يامان على الصور قائلاً: "الأرجواني مثل البحر ، جميل مثل الشمس".

