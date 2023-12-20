فن ومشاهير

نجوم الأوبرا فى الاسكندرية بمناسبة الكريسماس

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ياسر رشاد - القاهرة - تواصل دار الأوبرا المصرية عروضها بمناسبة الكريسماس والعام الجديد حيث تقدم فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة تحيه شمس الدين حفلا بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا ومن اخراج دينا أحمد وذلك في الثامنة مساء الجمعه 22 ديسمبر علي مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأغاني والثنائيات العالمية التى تحتفى بالكريسماس والعام الجديد منها يالها من ليلة مقدسة ، كريسماس سعيد ، ليلة هادئة ، دعها تمطر ثلجا ، إنه أروع وقت في السنة ، سانتا كلوز قادم إلى المدينة ، أيڤ ماريا ، هل تسمع ما أسمعه ، سأكون في المنزل من أجل الكريسماس ، اغنية الكريسماس ، رنين الاجراس ، رجل الثلج ، نتمنى لك كريسماس سعيد .. اداء چيهان فايد ، مصطفي محمد ، عماد عادل ، عزت غانم ، ابراهيم ناجي ، سلمي الجبالي ، تامر توفيق ، اسامة علي ، برهان الدين فاروق ، مينا مجدى ، نورا الألفي وتصميم الديكور والجرافيكس للمهندس محمد عبد الرازق .

 

 

 

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الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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