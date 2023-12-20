داعما لفلسطين.. أمير المصري يتألق في سادس أيام الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تصوير- علاء أحمد:

شارك الفنان الشاب أمير المصري في فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة في دورته السادسة، وتألق بإطلالة داعما للقضية الفلسطينية.

ارتدى أمير بذلة باللون الزيتي، وأغلق الجاكيت وأظهر من أسفله جزء بسيط من الشال الفلسطيني في لفتة طيبة منه لدعم القضية الفلسطينية.

كما ارتدى من أسفله قميص باللون النبيتي، ليظهر مرتديا جميع ألوان العلم الفلسطيني.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

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