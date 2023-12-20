بإطلالة أنيقة.. فرح الدبياني تتألق في سادس أيام الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تصوير- علاء أحمد:

شاركت المطربة الشابة فرح الدبياني في فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة في دورته السادسة، وتألقت بإطلالة بإطلالة أنيقة.

وارتدت فرح الدبياني فستانا قصيرا باللون الأسود، بقماشة لامعة وبها نقوشات تشبه المثلثات، وأكمام تتزين بخيوط سوداء تنسدل منها.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

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