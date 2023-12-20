صدقي صخر يتألق بإطلالة كلاسيكية في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تصوير- علاء أحمد:

شارك الفنان صدقي صخر في فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة في دورته السادسة، وتألق بإطلالة أنيقة.

وارتدى صخر بلوفر باللون الرمادي، ومن أسفله تيشرت أبيض، ومغه بالطو أسود اللون، ونسقه مع بنطلون أسود.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

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