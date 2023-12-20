في الجونة السينمائي.. غالية بن علي تشدو لغزة وتغني من أشعار صلاح چاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

أقام مهرجان الجونة السينمائي أمسية فنية مساء أمس الثلاثاء، أحيتها المطربة التونسية غالية بن علي، من أجل جمع التبرعات المادية وتسليمها إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري، لإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وفي كلمته، ناشد مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان المهندس سميح ساويرس الجميع بالتبرع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المهرجان، أن هناك معرضاً يحتوي على أعمال فنية ورسومات، سيتواجد خلال أخر يومين في المهرجان داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وذلك لمن يرغب في المساهمة والتبرع للأشقاء في غزة، عبر شراء هذه الأعمال الفنية، التي تبرع بها أصحابها لصالح أهالي غزة.

عدد من الكلمات شهدتها الأمسية، من بينها كلمة لمسؤولي الهلال الأحمر المصري، والحديث عما تقدمه المؤسسة تجاه الكوارث التي تحدث في الوطن العربي، وأخرها ما يحدث في قطاع غزة.

الأمسية شهدت فقرة فنية قدمتها المطربة التونسية غالية بن علي، وقدمت فيها العديد من الأغاني، كما غنت من أشعار الراحل صلاح جاهين.

وتحدثت غالية بن علي عن "أهمية وجود فرص لإعلاء أصواتنا"، منتقدة ما يحدث وقت وقوع الكوارث، حينما يخرج شعار "إلغوا المهرجانات.. أوقفوا الموسيقى".

وشددت غالية على أن ما يحدث في المهرجان مهم للغاية، بداية من تناول القضية الفلسطينية، ووجود ليلة خاصة بالتعاون مع الهلال الأحمر، لدعم أهالي غزة والتبرع لهم.

وأعربت غالية عن فخرها بهذه المساهمة، بعد أن حضرت من أوروبا للمشاركة، حيث وجدت فرصة كي تتحدث وتقول فلسطين بعلو صوتها، وذلك بعد فترة كانت تشعر فيها بالخوف من الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية وجود منصات مثل مهرجان الجونة السينمائي لنتحدث من خلالها بحرية.