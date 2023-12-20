الجونة السينمائي.. حمزة دياب لـ"الخليج 365": خسرت 2 كيلو قبل تصوير "60 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الممثل الشاب حمزة دياب إنه شعر بالتوتر وقت عرض فيلمه القصير "60 جنيه" في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، لكن رد الفعل الذي جاءه كان جيدا، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم حلو وحسيت اني مستمتع في كل لحظة فيه لكن محستش بصعوبات، يمكن لو حد جرب الجرعة القوية في مدة 3 أيام تصوير من مشاهد وتعب ممكن يتعب، بس أنا كنت مبسوط بكل وقت عيشته فيه".

وأضاف حمزة "قمت بالاستعداد جسديا للدور، وطلبت من المخرج عمرو سلامة أن يرتب لي موعد مع شخص يجلس على كرسي متحرك، لكن هو ظروفه طبعا لا تشبه الشخصية التي قدمتها، فهو بطل ويحقق بطولات عكس الفيلم، فشخصية عبادة التي لعبتها مختلفة، تعيش في قهر والأمر ليس له علاقة بالكرسي تماما".

وعن التحضير النفسي، قال "أستاذ عمرو سلامة منحني مساحة للكلام وقلت له مرة إنني لم أفهم ما يريد، وتناقشنا حتى اقتربنا من الشخصية، لأن وقت التصوير لابد أن أكون قد أمسكت بالشخصية تماما، واستغرق الأمر أسبوع تحضير وقبلها فقدت 2 كيلو من وزني حتى أبدو بجسد أضعف".

وعن تعاونه مع زياد ظاظا، أوضح "لم أكن أسمع الراب من قبل بصورة كبيرة، لكن كنت قد سمعت له أغنية، وعندما التقيت به أسمعني أغانيه الجديدة، وبدأت أحب الموضوع، وأصبحنا أصحاب واخوات، وكنت متوترا في الجونة السينمائي وهو يحاول تهدئتي".

ينتمي فيلم"60 جنيه" لنوعية الأفلام الروائية القصيرة وتبلغ مدته 18 دقيقة، إخراج عمرو سلامة، بطولة زياد ظاظا وحمزة دياب.