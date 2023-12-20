شكرا لقرائتكم خبر عن طليق صديقة توم كروز الجديدة يحذره: مصاريفها كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحد الأثرياء الروس الذين شوهدت زوجته السابقة وهي تتجول مع توم كروز نجم فيلم "المهمة المستحيلة" أنه يجب أن يكون مستعدًا وإبقاء محفظته مفتوحة على مصراعيها لأنها صاحبة أذواق غالية وفاخرة.

شوهد كروز، 61 عامًا، وهو يتسامر مع نجمة المجتمع إلسينا خيروفا، 36 عامًا، في حفل في مايفير بلندن السبت، لكن ديمتري تسيتكوف، زوج خيروفا السابق، حذّر كروز من صعوبة إرضاء إليسنا، ويدعي أنه أنفق مبلغًا مذهلاً قدره 10 ملايين جنيه إسترليني على الملابس ومليوني جنيه إسترليني أخرى على حقائب اليد خلال زواجهما المضطرب الذي استمر 11 عامًا.



خيروفا



صديقة توم كروز الجديدة

قال رجل الأعمال تسيتكوف: "بغض النظر عمن يكون معها، توم كروز أو أي شخص آخر، يجب أن يدركوا أنها تحب أرقى الأشياء في الحياة ولديها طعم باهظ الثمن وفاخر، يجب على توم أن يبقي عينيه ومحفظته مفتوحتين على مصراعيهما.

لكنه أضاف: "أنا سعيد من أجلها، وأتمنى لها كل التوفيق".

ويدعي تسيتكوف، 43 عاماً، الذي جمع ثروته من الماس والتعدين، أن معركة الطلاق القاسية التي استمرت ثلاث سنوات كلفته 150 مليون جنيه إسترليني.

على جانب آخر يتلقى مجموعة من نجوم عالم السينما خلال الفترة الحالية هدية خاصة من النجم العالمى توم كروز في عيد الميلاد، وهى كعكة جوز الهند، التي تبلغ قيمتها حوالى 125 دولارًا، وهو ما أصبح الآن تقليدًا سنويًا، حيث يرسل نجم Mission: Impossible المئات من نفس الكعكة إلى الأصدقاء والزملاء، مع ملاحظة شخصية مكتوبة بخط اليد من الممثل العالمى.

تصنع كعكة جوز الهند البيضاء من قبل مخبز دوان في لوس أنجلوس، وفي السنوات الماضية، كان من بين النجوم الذين كانوا محظوظين بما يكفي للحصول على واحدة منهم توم هانكس، وكيرستن دونست، وجيمي فالون.