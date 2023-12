شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني عن صديقه الراحل ماثيو بيرى: نجاحه لم يجلب له السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى جورج كلوني المزيد عن صداقته التي استمرت لعقود من الزمن مع النجم الراحل ماثيو بيري ولماذا يعتقد أن نجاح الممثل في مسلسل Friends لم يجلب له السعادة التي كان يريدها دائمًا.

أثناء الترويج لفيلمه الجديد The Boys in the Boat، تحدث كلوني (62 عامًا) عن علاقته ببيري، وأشار كلوني إلى كيف شهد معاناة بيري مع الإدمان بينما كان الثنائي يتألقان في مسلسليهما ER و Friends على شبكة NBC منذ سنوات.



جورج كلوني وماثيو بيرى

وقال كلوني لموقع Deadline: "كنت أعرف ماث منذ كان عمره 16 عاماً، كنا نلعب تنس المضرب معًا، وهو أصغر مني بحوالي 10 سنوات، وكان طفلاً رائعًا ومضحكًا."

تذكر كلونى كيف كان بيري يشارك في كثير من الأحيان أحلامه بشأن الحصول على دور في برنامج تلفزيوني ناجح عندما "كان طفلاً"، وأكد قائلا:" كل ما كان سيقوله لنا، أعني أنا، هو أنني أريد فقط المشاركة في مسلسل كوميدي، يا رجل، أريد فقط المشاركة في مسلسل كوميدي عادي وسأكون أسعد رجل على وجه الأرض".

على الرغم من أن بيري حصل في النهاية على دور تشاندلر بينج في مسلسل Friends، إلا أن كلوني قال إنه ما زال "غير سعيد"، وعلى الرغم من تحقيق أحلام طفولته، إلا أنه ادعى أن إنجاز بيري "لم يجلب له الفرح أو السعادة أو السلام".



مع تصوير كلوني ER و Friends "جنبًا إلى جنب" على نفس المسرح الصوتي لقناة NBC، كان الثنائي يرى بعضهما البعض بشكل متكرر، حيث تم بث مسلسل ER من عام 1994 إلى عام 2009 وتم بث مسلسل Friends من عام 1994 إلى عام 2004، وفي عام 1995، شارك كلوني في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الأسطوري Friends.

وتابع كلونى حديثه عن صراع بيري: " كنا في شركة Warner Brothers، وكنا هناك بجوار بعضنا البعض، وكان من الصعب مشاهدته لأننا لم نكن نعرف ما الذي كان يمر به".

وأنهى كلونى حديثه قائلا:" كنا نعلم أنه لم يكن سعيدًا ولم يكن لدي أي فكرة عما كان يفعله، 12 فيكودين يوميًا وكل الأشياء التي تحدث عنها، كل تلك الأشياء المفجعة، هذه الأشياء، لا تجلب لك السعادة تلقائيًا، ولكن عليك أن تكون سعيدًا بنفسك وبحياتك."