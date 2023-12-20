شكرا لقرائتكم خبر عن تيريس جيبسون من أمام الأهرامات: يمكنك سماع الألهة تغنى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الممثل محمد كريم فيديو جديد بصحبة النجم العالمى تيريس جيبسون، من أمام الأهرامات، وظهر الثنائى، وهما يستمتعان بوقتهما، وقال جيبسون في الفيديو: "يمكنك سماع الألهة تغنى، سأريكم كبر هذه الأهرامات، أنظروا إلى هولاء الأشخاص، وطولهم"، ليقاطعه كريم قائلا: "سندخل إلى داخل الأهرامات"، ليرد جيبسون مندهشا:" هل سأدخل إلى داخل الأهرامات؟، حسنا هذا جنونى".



تيريس جيبسون



تيريس جيبسون



تيريس جيبسون



تيريس جيبسون

وكان قد وصل النجم تيريس جيبسون نجم Fast & Furious إلى مصر بصحبة النجم المصري محمد كريم، والذي استقبله في مطار القاهرة وهي الزيارة التي دعا لها محمد كريم تيريس منذ سنوات واخيرا تحققت.

وفي فيديو حصري لليوم السابع له مع محمد كريم قال تيريس جيبسون: "أخيرا وصلت مصر عايز أروح في كل حتة وعايز أقابل كل المصريين واتعرف على تاريخ مصر".

ومن المقرر أن يصطحبه محمد لكريم لعدد من الأماكن السياحية، ولعب جيبسون بطولة فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier ، وشارك في البطولة مع ميشيل رودريجيز، ، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.