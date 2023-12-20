شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "غيم" ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم غيم للمخرج محمد حسني ياسين في مسابقة الفيلم المصري بالدورة الـ5 لـ مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، حيث يعرض فيلم غيم يوم الخميس 21 ديسمبر الساعة 7:15 مساءً في مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية.

وعرض فيلم "غيم" للمرة الأولى عالميا في مهرجان شرم الشيخ السينمائي، بطولة لبنى ونس وعلي شوقي وداليا رمزي وماري جرجس وعماد ماهر، تصوير محمد رضوان، تأليف أحمد حامد، إخراج محمد حسني ياسين، وإنتاج المعهد العالي للسينما.

قصة فيلم غيم

تدور أحداث فيلم غيم حول دياب شخص رجعي، يخفي زوجته عن الجميع، يقع في مأزق عند تعسر ولادتها فيضطر لطلب المساعدة من جيرانه ثم يفاجئه القدر بدرس قاس لتتغير الأمور برمتها.

يذكر أن محمد حسني ياسين صانع أفلام مصري، حصل على بكالوريوس الكيمياء الخاصة من كلية العلوم جامعة دمياط عام 2014، كما درس بالمعهد العالي للسينما بالقاهرة وحصل على بكالوريوس علوم وفنون السينما تخصص المونتاج السينمائي عام 2020.

فيلمه التسجيلي الأول ( عندما يرضى الناس ..!) الذي أدى به أدوار المخرج والمدير تصوير والمونتير وحصد به العديد من الجوائز منها جائزة أفضل فيلم تسجيلي بالمهرجان القومي للسينما، وكان من إنتاج المعهد العالي للسينما عام 2019. ويعتبر غيم فيلمه الروائي القصير الأول.