- 1/2
- 2/2
قررت قناة TV8التركية الغاء عرض حلقة خاصة من برنامج “بياز شو” ليلة رأس السنة رسميًا وعرض حلقة خاصة من برنامج “صوت تركيا” او the voice بدلاّ عنها، على أن تضم لجنة التحكيم كل من: ميريام أوزرلي، أجون اليجالي، مراد بوز، ايبرو قونديش، وسيتولي تقديم الحلقة “بيازيد أوزترك” بدلاً من “أجون”.
يشارك في هذه الليلة كوكبة من نجوم تركيا، حيث تردّدت معلومات عن بعض أسماء الممثلين الذين تلّقوا دعوة للمشاركة بالحلقة الخاصة ليلة رأس السنة ابرزهم: دفريم أوزكان، افريم الاسيا، جيرين كاراكوتش، بوسي ميرال، أوزغو كايا وطاقم فيلم Lohusa.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم تركيا يجتمعون ليلة رأس السنة على شاشة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.