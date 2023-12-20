نجوم تركيا يجتمعون ليلة رأس السنة على شاشة واحدة

قررت قناة TV8التركية الغاء عرض حلقة خاصة من برنامج “بياز شو” ليلة رأس السنة رسميًا وعرض حلقة خاصة من برنامج “صوت تركيا” او the voice بدلاّ عنها، على أن تضم لجنة التحكيم كل من: ميريام أوزرلي، أجون اليجالي، مراد بوز، ايبرو قونديش، وسيتولي تقديم الحلقة “بيازيد أوزترك” بدلاً من “أجون”.

يشارك في هذه الليلة كوكبة من نجوم تركيا، حيث تردّدت معلومات عن بعض أسماء الممثلين الذين تلّقوا دعوة للمشاركة بالحلقة الخاصة ليلة رأس السنة ابرزهم: دفريم أوزكان، افريم الاسيا، جيرين كاراكوتش، بوسي ميرال، أوزغو كايا وطاقم فيلم Lohusa.