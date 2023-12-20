هذه هي الهديّة التي لن يحظى بها طفل الامير هاري وميغان ماركل في عيد الميلاد

كشفت ميغان ماركل عن هواية جديدة لدى ابنها الأمير آرتشي البالغ من العمر ٤ سنوات تتعلق بشغفه بالتصوير الفوتوغرافي. وقد تطرقت ميغان الى الموضوع خلال جلسة حوارية أدارتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد عرض فيلم The After ، حين أشارت الى اهتمام طفلها الأمير بالتصوير بعد ان أمضيا معًا بعض الوقت مع صديقها المخرج ميسان هاريمان، حيث بدأ ذوقه يميل الى استخدام معدات التصوير الباهظة الثمن.

وأشارت ميغان الى أنّها اشترت للأمير الصغير كاميرا لكنها ليست من ماركة لايكا كالتي يستخدمها ميسان. وتابعت تروي ما قالته لابنها عندما قدّمت له الهدية: “لن تحصل على لايكا، ولا حتى في عيد الميلاد”.

ويبدو ان الأمير آرتشي لن يحظى بالكاميرا التي يمنّ نفسه بها بسبب تكلفتها الباهظة الثمن والتي تبلغ آلاف الدولارات بحسب ما رجّح متخصصون، لا سيّما وأنّها مصنّعة يدويًّا في ألمانيا، لكنّه في المقابل سينعم بأجواء ميلادية سعيدة برفقة شقيقته ووالدَيه اللذَين خطّطا لعيد ساحر ومتجدّد مختلف عن كلّ عام.