زوار بوليفارد سيتي يحاكون تجارب المشاهير في صناعة مجسمات الشمع

يجمع موسم الرياض 2023 أمتع التجارب في عالم الترفيه والعروض العالمية ليشكل نقطة التقاء سنوية لمحبي التجارب الفريدة والهواة من مختلف المجالات تحت سماء العاصمة الرياض، فبين المسارح ومنصات العروض المحلية والعالمية، يقدم متجر Mini u في منطقة Studio في بوليفارد سيتي تجربة صناعة المجسمات الشمعية الشخصية ليحظى الزوار بتجربة تحاكي سحر الشهرة.

يضم متجر Mini u 18 مجسمًا تجمع ما بين الشمع والسيلكون لفنانين من حول العالم، من بينها مجسم للفنانة أم كلثوم، والفنان أبو بكر سالم، وعبدالمجيد عبدالله، وعادل إمام، والأسطورة دييغو مارادونا وغيرهم، ويتميز المتجر بتقديمه تجربة صناعة المجسمات الشخصية للزوار، فتبدأ التجربة بالتقاط صورة 360 درجة للزائر باستخدام أكثر من 120 كاميرا موزعة لطباعة المجسمات بدقة وتفاصيل عالية، ثم يتاح للزائر استلام المجسم خلال يومي عمل.

وتعد منطقة بوليفارد سيتي إحدى أهم وأكبر مناطق موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، كونها تضم أكبر الفعاليات والتجارب العالمية، من حفلات موسيقية ومعارض وغيرها، إضافة إلى وجود مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، ومطاعم ومقاهٍ متنوعة وحدائق ونافورة راقصة، لتقدم لزوار الموسم تجارب ترفيهية متنوعة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق webook من خلال هذا الرابط