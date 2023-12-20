خبر عودة عادل إمام إلى السينما بفيلم "شمس الزناتي" يحدث ضجة.. فما حقيقته؟

ميرنا وليد - بيروت - أثار خبر عودة الممثل المصري عادل إمام إلى الظهور على الشاشة الكبيرة مجدداً بعد غياب طويل، عن طريق فيلم "شمس الوناتي"، والذي كان قد قدمه سابقاً، حالة من الضجة الواسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وبهذا النطاق، تحدث مخرج العمل المصري عمرو سلامة عن الموضوع نافياً هذا الخبر، وقال: "الفيلم بيحكي ما قبل "شمس الزناتي" ومالوش علاقة بالفيلم الأصلي".

و"شمس الزناتي" من بطولة محمد إمام وأمينه خليل وعمرو عبد الجليل و أحمد داش و طه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفي غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إخراج العمل عمرو سلامة.