نصيحة كاميرون دياز لزواج ناجح غريبة للغاية.. إليكم التفاصيل!

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة العالمية كاميرون دياز عن الزواج الناجح، وقدمت نصيحة إعتبرها الجمهور غريبة نوعاً ما للزواج المثالي، والمعيشة المثالية بين الأزواج.

وقالت كاميرون دياز خلال لقاء لها مع إحدى وسائل الإعلام العالمية، وقالت: "يجب علينا تطبيق نظام الغرف المنفضلة وحتى المنازل المنفصلة، يجب على الأزواج النوم في غرف نوم منفصلة".

حتى أنها إعتقدت أنهما يجب أن يعيشان بمنزل مختلف وليس بغرف مختلفة، وقالت: "لدي منزلي ولديك منزلك ولدينا منزل للعائلة، أذهب وأنام في غرفتي وانت تذهب للنوم في غرفتك ونلتقي في منزل العائلة".

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